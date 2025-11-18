Jovem morre após levar socos ao tentar separar briga de casal na rua

Na tarde da última segunda-feira (17), o adolescente Miguel Pinheiro Martins, de 16 anos, levou um soco e morreu após tentar separar uma briga de casal em Mauá, São Paulo. Na ocasião, um homem estava discutindo com a companheira na rua Rogério Rodrigues, quando o jovem decidiu entrar para tentar socorrer a mulher que estava sendo agredida pelo homem.

Segundo relatos de testemunhas que estavam presentes ou que passavam pelo local, os dois estavam bebendo e gritando no meio da avenida. Foi então que o adolescente resolveu entrar na briga e acabou levando do homem dois socos no peito e caindo no chão.

Logo após a queda, o jovem bateu com a cabeça no poste e convulsionou no meio da rua. Ele chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não conseguiu ser socorrido a tempo e morreu no local.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP), o agressor, identificado como um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal seguida de morte, conforme registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Mauá.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)