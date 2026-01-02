Homem é preso em Marabá suspeito de agredir mulher com panela quente

Um homem foi preso suspeito de agredir uma mulher com uma panela quente em Marabá, na região sudeste do Estado do Pará. Jarlan dos Santos Silva foi preso na manhã da última quinta-feira (1), na Folha 28, no Núcleo Nova Marabá. Ele é suspeito de lesão corporal por ter agredido uma mulher com panela quente no braço.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, a agressão que Jarlan seria o autor ocorreu na última quarta-feira (31). Conforme o relatório policial, a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde da vítima é estável. Não havia informações sobre a relação entre suspeito e vítima.

Depois que foi informada sobre a agressão no hospital, os policiais realizaram buscas pelo suspeito que foi localizado na Folha 28. Jarlan foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde prestou depoimento.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Jarlan. O espaço para a defesa do suspeito segue aberto.