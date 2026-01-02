Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso em Marabá suspeito de agredir mulher com panela quente

Vítima teve o braço queimado pelo homem na última quarta-feira (31)

O Liberal
fonte

Jarlan dos Santos Silva foi preso na última quinta-feira (01) suspeito por agressão com panela quente contra mulher. (Divulgação Polícia Civil)

Um homem foi preso suspeito de agredir uma mulher com uma panela quente em Marabá, na região sudeste do Estado do Pará. Jarlan dos Santos Silva foi preso na manhã da última quinta-feira (1), na Folha 28, no Núcleo Nova Marabá. Ele é suspeito de lesão corporal por ter agredido uma mulher com panela quente no braço.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, a agressão que Jarlan seria o autor ocorreu na última quarta-feira (31). Conforme o relatório policial, a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde da vítima é estável. Não havia informações sobre a relação entre suspeito e vítima.

Depois que foi informada sobre a agressão no hospital, os policiais realizaram buscas pelo suspeito que foi localizado na Folha 28. Jarlan foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde prestou depoimento.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Jarlan. O espaço para a defesa do suspeito segue aberto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

agressão contra a mulher

Homem agride mulher

marabá

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CONFRONTO

Intervenção policial termina com um morto e dois presos em Castanhal

A ação ocorreu na noite de sábado e foi conduzida por equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME)

04.01.26 14h20

POLÍCIA

Assalto com refém assusta moradores da comunidade do Riso, em Icoaraci

Policiais cercaram Kwid prata que estaria com suspeitos e um motorista de aplicativo como refém

04.01.26 13h51

HOMICÍDIO

Com marcas de tiros, corpo de homem é encontrado em mata de São Miguel do Guamá

As primeiras apurações indicam que crime tem características de execução

04.01.26 12h23

VIOLÊNCIA

Homem é assassinado e tem a cabeça cortada no primeiro dia de 2026

O crime ocorreu após uma briga em um bar, que resultos em facadas e na decapitação da vítima

04.01.26 12h08

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ENTORPECENTE

Tráfico delivery: Rotam prende suspeito com drogas e quase R$ 18 mil em espécie em Belém

Os militares também apreenderam três balanças de precisão, aproximadamente 70 gramas de maconha e uma máquina de cartão de crédito

04.01.26 8h58

VIOLÊNCIA

Homem é assassinado e tem a cabeça cortada no primeiro dia de 2026

O crime ocorreu após uma briga em um bar, que resultos em facadas e na decapitação da vítima

04.01.26 12h08

CONFRONTO

Dois fugitivos do presídio de Parauapebas morrem em confronto com a Polícia Militar

Ao todo, sete presos fugiram daquela unidade prisional no dia 1º de janeiro deste ano

04.01.26 11h18

CONFRONTO

Intervenção policial termina com um morto e dois presos em Castanhal

A ação ocorreu na noite de sábado e foi conduzida por equipes do 3º Batalhão de Missões Especiais (3º BME)

04.01.26 14h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda