Criança fica com estaca cravada na axila após acidente em área rural do Marajó
Menina de sete anos passou por cirurgia de emergência Hospital Geral de Portel (HGP) e se recupera
Uma criança de sete anos sofreu um grave acidente na área rural de Portel, município localizado no arquipélago do Marajó, na última quinta-feira (01). A menina ficou com uma estaca encravada no corpo, na região da axila.
Segundo informações, a criança estaria brincando no rio e não percebeu a presença da estaca. Em um dos saltos, acabou caindo sobre o objeto de madeira, que ficou cravado em seu corpo. A vítima foi socorrida pelos pais, que a levaram nos braços até o Hospital Municipal Geral de Portel Dr. Wilson da Mota Silveira.
A menina foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada da estaca, procedimento realizado pelo médico Evandro Santos. De acordo com informações do hospital, a criança passa bem, segue em observação médica e se recupera do acidente.
