Cantora Jack Tremidinha morre após naufrágio de rabeta em Mocajuba
Corpo de Jack Tremidinha, da banda RRFest, foi encontrado nesta sexta-feira (02)
O corpo da cantora Jack Tremidinha, da banda RRFest, foi localizado nesta sexta-feira (02), após um dia de buscas na região onde ocorreu o naufrágio de uma rabeta, no município de Mocajuba, no Pará. Jack Tremidinha era uma artista bastante conhecida nos municípios da região, como Baião, Mocajuba e Oeiras. A cantora se apresentava em eventos e apresentações locais.
A cantora estava desaparecida desde a manhã da última quinta-feira (01), quando a embarcação em que ela e outras três pessoas estavam virou nas proximidades da Vila Porto Grande. Os outros tripulantes, um casal e um tecladista conhecido como Doutor, conseguiram se salvar.
As buscas foram intensificadas com o apoio de mergulhadores que se deslocaram até o local para auxiliar nas operações. O trabalho envolveu varreduras na área indicada como ponto do naufrágio.
A Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia de Mocajuba. O corpo da cantora foi encontrado na tarde desta sexta-feira (02), pela equipe do Corpo de Bombeiros, no perímetro do município de Baião. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.
A reportagem integrada de OLIBERAL.COM entrou em contato com a Polícia Científica do Pará e a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) solicitando informações sobre o naufrágio e aguarda resposta.
