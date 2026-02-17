Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso por destruir casa do padrasto e agredir o próprio irmão no Marajó

O suspeito deverá responder pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e dano qualificado

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito detido sendo conduzido por um policial civil. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no último domingo (15/2) suspeito de destruir a casa do padrasto, um idoso de 66 anos, e também agredir o próprio irmão com uma arma branca em Oeiras do Pará, na Região de Integração do Marajó. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que aparentava estar embriagado, foi até a casa de familiares, onde passou a destruir o patrimônio de seu padrasto, um idoso de 66 anos, perfurando as paredes de madeira do imóvel com uma arma branca.

Em seguida, passou a agredir seu irmão com um golpe em sua cabeça, o que ocasionou o desmaio imediato da vítima e uma lesão, ainda conforme a PC.

A equipe da Polícia Militar efetuou a captura imediata do agressor, enquanto a equipe da PC realizou as diligências de polícia judiciária e periciais in loco para materializar os danos e as agressões.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Oeiras do Pará para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. O preso encontra-se à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e dano qualificado.

