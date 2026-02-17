Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por tráfico de drogas pela oitava vez em Parauapebas

Flagrante foi feito por uma equipe da Polícia Militar, que fazia rondas pela cidade

Homem é preso por tráfico de drogas pela oitava vez em Parauapebas. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Kauan Furtado Araújo foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menor na madrugada desta terça-feira (17), em Parauapebas, no sudeste paraense. A prisão, que já seria a oitava, ocorreu por volta das 2h, no cruzamento da rua Araguaia com a rua do Arame, durante patrulhamento ostensivo realizado por uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com o site Correio de Carajás, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta Biz preta, sem placa de identificação. Ao receber ordem de parada, o passageiro arremessou uma sacola ao chão e durante a varredura no local, foram encontrados 10 embalagens de substância análoga à cocaína. O passageiro afirmou que a droga pertencia ao condutor e que ambos fariam a entrega do entorpecente.

Ainda conforme o relato policial, o suspeito teria admitido que esta seria a oitava vez que era conduzido à delegacia pelo mesmo tipo de crime. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas, onde o suspeito e o adolescente foram apresentados. O material apreendido foi encaminhado para perícia”.

Palavras-chave

Homem é preso por tráfico de drogas pela oitava vez em Parauapebas
Polícia
