Homem é preso por tráfico de drogas pela oitava vez em Parauapebas
Flagrante foi feito por uma equipe da Polícia Militar, que fazia rondas pela cidade
Kauan Furtado Araújo foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menor na madrugada desta terça-feira (17), em Parauapebas, no sudeste paraense. A prisão, que já seria a oitava, ocorreu por volta das 2h, no cruzamento da rua Araguaia com a rua do Arame, durante patrulhamento ostensivo realizado por uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar.
De acordo com o site Correio de Carajás, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta Biz preta, sem placa de identificação. Ao receber ordem de parada, o passageiro arremessou uma sacola ao chão e durante a varredura no local, foram encontrados 10 embalagens de substância análoga à cocaína. O passageiro afirmou que a droga pertencia ao condutor e que ambos fariam a entrega do entorpecente.
Ainda conforme o relato policial, o suspeito teria admitido que esta seria a oitava vez que era conduzido à delegacia pelo mesmo tipo de crime. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado na Seccional de Parauapebas, onde o suspeito e o adolescente foram apresentados. O material apreendido foi encaminhado para perícia”.
