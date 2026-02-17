Radialista morre após se afogar em Itaituba

O radialista Cleison Leite morreu na manhã desta terça-feira (17), em Itaituba, no sudoeste do Pará. Ele atuou por vários anos como operador de áudio na Rádio Rural de Santarém.

De acordo com o portal Correio de Carajás, testemunhas relataram que a vítima pescava com familiares e amigos quando teria mergulhado no rio para desengatar uma linha de pesca e não retornou à superfície. Um sobrinho percebeu a situação e também entrou na água na tentativa de resgatá-lo.

O corpo de Cleison foi encontrado minutos depois por pessoas que estavam no local. Apesar dos esforços, não foi possível reanimá-lo. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do velório.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.