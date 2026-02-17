Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Madrugada de Carnaval em Igarapé-Miri termina com dois homens mortos a facadas

Um dos mortos é suspeito de matar o outro. A Polícia Civil apura o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra Madson do Espírito Santo dos Santos sendo morto por quatro homens. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Dois homens morreram após serem esfaqueados em uma briga registrada na madrugada desta terça-feira (17/2) no Carnaval em Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. As vítimas foram identificadas como Madson do Espírito Santo dos Santos e Anderson Pinheiro. De acordo com a Polícia Militar, Madson era suspeito de matar Anderson. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

Nas redes sociais, um vídeo compartilhado sobre o caso mostra o momento em que Madson, vestido de camisa preta, é esfaqueado por outros quatro homens caracterizados com roupas carnavalescas. Após as agressões, é possível ver um dos suspeitos segurando uma faca ensanguentada e ordenando ao cinegrafista para que o vídeo fosse apagado.

Em uma ação integrada, as polícias Civil e Militar tomaram conhecimento das filmagens e conseguiram identificar o quarteto suspeito de atacar Madson. Um deles foi localizado também nesta terça-feira (17/2) e conduzido para a Delegacia de Igarapé-Miri. Os agentes seguem atrás dos outros suspeitos, que ainda não foram localizados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

 

Palavras-chave

polícia

madrugada

carnaval

igarapé-miri

dois homens mortos

facadas
Polícia
.
