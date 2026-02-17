Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é morto a tiros dentro de obra em Canaã dos Carajás

O atirador teria ido até o endereço em uma motocicleta e entrado no imóvel após perguntar pela vítima, que depois foi até a parte interna da construção, onde acabou sendo alvejada diversas vezes

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | Gazeta Carajás)

Dhemiso Lopes de Oliveira, de 24 anos, foi assassinado a tiros na tarde de terça-feira (17/2) no bairro Novo Horizonte, em Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará. Ele estava dentro de uma obra localizada na Rua Rio Branco quando foi atingido pelos disparos por volta das 15h. A identidade do suspeito é desconhecida.

Conforme o portal Gazeta Carajás, o atirador teria ido até o endereço em uma motocicleta e entrado no imóvel após perguntar pela vítima. Testemunhas relataram que a vítima foi conduzida até a parte interna da construção, onde acabou sendo alvejada diversas vezes. Os disparos teriam atingido principalmente a região da cabeça. Após a ação, o suspeito deixou o local e não foi localizado.

A Polícia Militar isolou o local do crime. E, na sequência, os militares acionaram as polícias Científica e Civil para que as primeiras investigações iniciassem. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de Canaã dos Carajás. “Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, comunicou a instituição.

