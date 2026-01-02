Criminosos explodem carro-forte em tentativa de assalto no interior de SP

Cerca de 10 criminosos tentaram assaltar um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 2. Segundo informações preliminares, os assaltantes estavam armados e utilizaram, pelo menos, quatro veículos modelos SUV na ação criminosa.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e a Polícia Militar (PM) confirmaram que os suspeitos explodiram o carro-forte e fugiram sem levar valores. De acordo com a SSP-SP, não há registro de feridos. A PM, por sua vez, garantiu que os vigilantes do veículo estão bem.

Investigação em Andamento

A Polícia Civil também investiga o caso. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre capturas de suspeitos.

Policiamento Reforçado na Região

Em comunicado, a SSP-SP informou que o policiamento foi reforçado na região. Equipes da Polícia Militar, incluindo unidades especializadas, e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, realizam diligências para identificar e localizar os criminosos. A secretaria ressaltou que a ocorrência segue em andamento.

O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), pertencente à Polícia Militar, também apoia as buscas na área, com o auxílio de um helicóptero da PM.

Monitoramento das Estradas

A Polícia Militar complementou, afirmando que todas as estradas da região estão sendo monitoradas por meio de policiamento e uso de tecnologia. A corporação reiterou que a ocorrência permanece em andamento e que novas informações serão divulgadas oportunamente.