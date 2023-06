Homem atira e mata ex–namorada na frente dos filhos dela, em SP

Um crime de femincídio ocorreu no bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (7). Um homem matou a ex-namorada com um tiro na cabeça, na casa da vítima, Daniela Ribeiro de Paula, de 33 anos, na rua Barão do Bananal.

Segundo informações, o homem estava sob efeito de drogas e álcool, quando iniciou uma discussão na frente dos filhos da mulher, de 4, 10 e 14 anos.

Em dado momento, o suspeito se irritou, sacou a arma e atirou em Daniela. Ela foi atingida na cabeça, foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de ter cometido o crime fugiu do local em uma Fiorino, mas foi localizado na rua Miranda de Azevedo, no mesmo bairro. Aos policiais ele confessou ter atirado em Daniela.

A PM também informou que o homem tem 21 passagens e é dependente químico, sendo encontrado em surto pelos agentes e encaminhado a um hospital da região na sequência. O ex-namorado estava com uma arma, que foi apreendida.