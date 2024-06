Galvão Bueno vai apresentar reality na Globo com Karine Alves 

Mesmo após romper contrato com a Globo como narrador, Galvão Bueno segue na emissora, desta vez, para projetos de entretenimento. O narrador, que vai estar na equipe de cobertura das Olimpíadas, também vai comandar um reality esportivo, na companhia de Karine Alves. A atração será exibida no Sport TV e em uma faixa no Esporte Espetacular. As informações são do site O Globo, divulgadas neste sábado, 22.

A competição vai escolher o novo narrador esportivo do canal pago. O reality é uma parceria da Globo com a Play 9, rede de streaming comandada por Felipe Neto. Segundo a emissora, a estreia está prevista para setembro ou outubro.

Os apresentadores também vão dividir a apresentação da Central Olímpica, dentro da programação da TV Globo.

Em setembro de 2023, a informação de que Galvão comandaria um reality já ventilava na imprensa. O formato do programa, como foi adiantado, será uma mistura de 'Big Brother Brasil', 'The Voice', game e convivência. Galvão aproveitará ainda o seu talento com a narração.

Assim como a casa mais vigiada do Brasil, o programa irá selecionar participantes em todo o País para participar da competição.