Após sofrer acidente, filho de Galvão Bueno não corre Stock Car em Interlagos

Cacá Bueno, filho de Galvão Bueno e pentacampeão da Stock Car, sofreu um acidente nos treinos livres e, por conta disso, não poderá participar da etapa de Interlagos, que acontece neste final de semana.

Cacá sentiu fortes dores na coluna e foi conduzido para um hospital na capital paulista. Exames mostraram a fratura de uma vértebra, que culiminou no afastamento médico do piloto.



"Foi tudo muito rápido, vi que a roda do carro se soltou e ele levantou bastante e logo que caiu no chão, já sem o amortecimento da roda e da suspensão, tive um impacto muito grande nas costas. Senti muitas dores e descobrimos na tomografia no hospital a fratura da vértebra T4, o que me impede de competir neste final de semana", detalhou Cacá Bueno sobre seu estado de saúde após o acidente.

"É muito frustrante ficar de fora da etapa de Interlagos, uma das mais importantes do ano, e agora estou fazendo de tudo para voltar ao grid da Stock Car em Cascavel na etapa do próximo mês", continua.Nas redes sociais, Galvão se manifestou sobre o asssunto e desejou a pronta recuperação do atleta. "Meu filho, Cacá Bueno, multicampeão, orgulho do pai e da família, sofreu hoje um acidente nos treinos da Stock Car em Interlagos!! Força, Cacá Bueno!! Vai terminar tudo bem", disse o lendário narrador.