Galvão Bueno retorna à Globo e estará no Esporte Espetacular após Olimpíadas, diz jornal

O apresentador Galvão Bueno voltará a trabalhar no esporte da Globo ainda este ano, conforme detalhado pela Folha de São Paula neste domingo (25). O narrador já fechou a participação dele na grade da emissora, que acontecerá depois dos Jogos Olímpicos de Paris. O evento será disputado entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano. Os detalhes do quadro do narrador ainda não estão totalmente definidos.

O projeto já está acertado entre o comando da TV Globo e a área esportiva, como detalhou o portal. Galvão terá um espaço no segundo semestre no Esporte Espetacular, programa esportivo comandado por Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho. Ainda segundo as primeiras informações sobre a volta do apresentador, reuniões serão realizadas nos próximos meses para definir os próximos passos do programa.

Atualmente, Galvão não tem mais contrato com o setor esportivo, uma vez que o vínculo dele é apenas com a área de entretenimento da emissora. Em 2023, a Globo ajustou o contrato de Galvão. Pelo novo acordo, ele deixa de ter vínculo com a área esportiva. Para este ano, pelo menos um programa já está certo para Galvão comandar: ele vai estrear como apresentador de um reality show.

O projeto terá exibição multiplataforma, na TV aberta e no streaming. A produção será em parceria com a Play9, agência pertencente ao youtuber Felipe Neto e ao ex-executivo da Globo João Pedro Paes Leme.

A Play9 é a empresa que cuida dos projetos de Galvão em plataformas digitais. A atração que será comandada por ele vai misturar Big Brother com game, e buscará um novo narrador para atuar no Grupo Globo. Ou seja, além dos desafios de locução, a convivência será um problema.

O programa já começou a ser roteirizado pela agência, em conjunto com a emissora. A expectativa é de que a seleção dos participantes comece em todo o Brasil nas próximas semanas