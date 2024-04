Reality show de Galvão Bueno ganha data de início das gravações

Galvão Bueno, o narrador esportivo mais conhecido do Brasil, voltará à televisão neste ano. Galvão já havia adiantado a notícia no ano passado no podcast Denilson Show. O narrador apresentará um novo reality show transmitido na Globo, Globoplay, Multishow e SporTV, com o objetivo descobrir um novo narrador. O vencedor do reality fechará contrato com a emissora.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, as seleções dos candidatos para o reality já estão rolando pelo Brasil e os bastidores estão a todo vapor. As gravações acontecerão em maio, no Rio de Janeiro.

Em dezembro passado, Galvão Bueno chegou a contar que a ideia inicial era que o vencedor não levasse dinheiro como prêmio. O projeto é uma parceria do canal dos irmãos Marinho com a Play9, empresa de Felipe Neto, que cuida da carreira de Galvão Bueno nas plataformas digitais.