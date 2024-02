Família com duas crianças de colo sofre assalto com ações violentas na Zona Leste de São Paulo

Uma família com duas crianças de colo foi vítima de um assalto violento em São Paulo, no bairro da Água Rasa, Zona Leste. Dois homens armados abordaram o carro em que eles estavam. A ação criminosa aconteceu no domingo (18), por volta das 18h30.

O motorista do carro, um homem de 46 anos, tinha acabado de estacionar quando foi abordado pelos suspeitos. A vítima foi imobilizada, teve os pertences e a chave do carro levados e tomou uma pancada na cabeça com o revólver. Após gesticular para tirar a família do veículo, um dos ladrões abre a porta traseira e o pai tira uma criança, enquanto a mulher sai pelo outro lado com a segunda filha.

Os pertences da mãe são exigidos por um dos suspeitos, que não permite que ela tire parte das coisas das crianças de dentro do carro. Ao ser empurrada contra a calçada enquanto está com uma das filhas no colo, a mulher cai e bate a cabeça no veículo estacionado atrás.

Para fugir, os ladrões dão ré e quase atingem as vítimas, já que o pai tenta ajudar a mãe e a filha caídas no chão. Os suspeitos vão embora com o carro. O registro do caso foi feito no 30º Distrito Policial do Tatuapé. As investigações são comendadas pelo delegado Marcos Casseb. Segundo o agente público, as diligências para identificação dos criminosos estão sendo feitas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), do Governo de São Paulo, emitiu uma nota sobre o ocorrido. Confira abaixo.

“A Polícia Civil investiga um roubo de veículo, ocorrido na noite do domingo (18), na rua da Meação, no bairro Água Rasa, na zona leste da Capital. A vítima, um homem de 46 anos, compareceu à unidade policial e relatou que, na ocasião, estava dirigindo seu veículo com sua esposa e filhas, quando, ao estacionar, saiu do carro e foi abordado por um criminoso que o agrediu com uma coronhada. O criminoso, armado, exigiu que a vítima entregasse as chaves do veículo. Ele também roubou diversos pertences das vítimas. O caso foi registrado como roubo de veículo no 30° DP (Tatuapé).”

