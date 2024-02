Homem armado faz motorista de aplicativo refém, em Castanhal

Um motorista de aplicativo foi feito refém, na noite de quinta-feira (15), no Conjunto Ipê, em Castanhal, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações policiais, o suspeito se passou por passageiro e anunciou o assalto ao entrar no veículo. A vítima foi sequestrada e obrigada a dirigir sob ameaça. A polícia foi acionada por um amigo da vítima que informou sobre o crime.

Segundo os relatos policiais, o suspeito acionou a corrida se identificado como Igor. Ele chamou o app na rua WE 16 e disse que queria ir para um mercadinho. No entanto, assim que entrou no veículo obrigou o motorista a levá-lo para o bairro Portelinha, alegando estar baleado. A PM informou que um amigo do motorista de app, que estava em contato com a vítima durante a corrida, percebeu a ação e avisou a polícia.

Os agentes iniciaram as buscas pela rota indicada pelo denunciante e encontraram o veículo na BR 316, indo para o bairro Jaderlândia. O suspeito percebeu que estava sendo seguido e fez disparos de arma de fogo contra a viatura. Os agentes então revidaram os tiros. Ao chegar no fim da rua portelinha, o suspeito pulou do carro ainda em movimento, durante uma curva, e correu para um matagal. Ele ainda chegou a fazer disparos contra os PM, mas depois não foi mais visto.

Quando o confronto terminou, o motorista estava ileso e relatou que nenhum dos pertences foi levado pelo suspeito. Os policiais realizaram buscas na área para tentar localizar o homem, mas não o encontraram.