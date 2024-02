Família é feita refém por homens armados que invadiram residência

Uma família foi feita refém por três homens armados que invadiram uma casa, na manhã desta terça-feira (20), na rua dos Manacás, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Durante a ação dos suspeitos, houve troca de tiros com a Polícia Militar e um dos envolvidos na tentativa de roubo acabou morto. Outro suspeito morreu após o carro utilizado para a fuga pegar fogo e o terceiro suspeito também foi baleado, mas recebeu atendimento no local e depois foi encaminhado para um hospital. Os reféns foram liberados sem ferimentos.

VEJA MAIS

Segundo a PM, os agentes foram acionados por volta de 7h20 para atender a ocorrência. Um vigilante da rua percebeu a ação e entrou em confronto com os suspeitos, acertando um dos homens com um tiro no rosto. Após isso, a PM chegou ao local e iniciou a negociação com os suspeitos. No entanto, houve troca de tiros e um dos envolvidos no crime acabou baleado e morto. Ao perceber que o parceiro havia sido baleado, o terceiro suspeito tentou correr para o carro Volkswagen Passat 2009, mas o veículo pegou fogo e o suspeito também morreu carbonizado. O homem que foi baleado no rosto foi socorrido após a liberação da família.

A polícia militar ainda apreendeu uma arma de fogo no local, que foi utilizada pelos suspeitos no crime. A ocorrência está em andamento e será apresentada no 34° DP (Vila Sônia). O Morumbi foi o bairro onde os roubos mais cresceram na cidade ao longo de 2023. A área do 89º DP (Portal do Morumbi) registrou 1.941 ocorrências no ano passado ante 1.412 em 2022, alta de 37,46%. O Estadão mostrou que a rotina de violência na região tem assustado moradores e feito o comércio fechar as portas mais cedo.