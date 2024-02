Dois homens são presos suspeitos de roubar moto para assaltar, em Santarém

Os dois homens, identificados como Danilo Viana Rodrigues e Daniel Alves de Sousa, foram presos suspeitos de roubar uma motocicleta no bairro da Salvação, em Santarém, oeste do Pará. Conforme as autoridades policiais, a dupla foi detida na madrugada desta terça-feira (20), após buscas realizadas pela Polícia Militar.

De acordo com o 3º BPM, o proprietário de uma moto procurou os agentes para informar que teve o veículo roubado. As informações repassadas aos PMs apontam que os suspeitos estavam utilizando a moto para realizar vários roubos pela área. Buscas foram feitas por vários bairros para tentar localizar os suspeitos, até que a dupla foi capturada na Bela Vista do Juá. Além da motocicleta, os policiais ainda apreenderam com os suspeitos dois aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Após a autuação, os suspeitos foram encaminhados, juntamente com os objetos apreendidos, para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Danilo Viana e Daniel Alves foram transferidos para o Complexo Penitenciário, onde ficaram à disposição do Poder Judiciário.