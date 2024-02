Dois homens são presos suspeitos de cometerem assaltos, em Castanhal

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento em um caso de roubo, na Feira da Ceasa, no bairro Jaderlândia, em Castanhal. Conforme as informações iniciais, os suspeitos foram abordados pela Guarda Municipal, na madrugada de domingo (18), e estavam em posse de um simulacro de pistola, uma faca, uma motocicleta Honda POP 100 e um aparelho celular. No momento da autuação, foi constatado que um dos suspeitos era foragido da Justiça.

A ação ocorreu durante a Operação Sossego, integrada entre a Polícia Militar e Guarda Civil de Castanhal. Na ocasião, foram realizadas diversas ações de prevenção ao crime, a exemplo de incursões, abordagens a pessoas e a veículos, e fiscalização de alvarás e licenças de bares e estabelecimentos congêneres.

Segundo os agentes, na prisão da dupla de suspeitos foi verificado que ambos haviam acabado de cometer o roubo da motocicleta e do aparelho celular que foram encontrados com eles. Após a situação, os suspeitos foram apresentados na 12ª Seccional de Castanhal, onde ocorreram os procedimentos cabíveis.

A vítima do roubo foi até a delegacia para informar às autoridades que teve a casa, localizada no bairro do Cristo Redentor, invadida pela dupla e que os dois homens, armados com um revólver e uma faca, lhe ameaçaram para conseguir levar os objetos pessoais. Os objetos roubados foram restituídos às vítimas, e os suspeitos foram encaminhados para procedimentos legais.