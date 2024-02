Homem é preso portando arma de airsoft em Capanema, no nordeste paraense

Um homem identificado como Jhonatan Nascimento do Rosário foi preso na noite do último sábado (17), em Capanema, no nordeste paraense, portanto uma arma de airsoft — geralmente utilizada em competições que simulam operações policiais e militares. A prisão ocorreu no momento em que equipes da Polícia Militar realizavam rondas na rua Miguel Leite, localizada no bairro Igrejinha.

Segundo a PM, durante a abordagem, a arma foi encontrada na cintura do suspeito, que estava vestindo duas camisas e que, segundo os militares, possivelmente seria para se disfarçar após cometer crimes na região. Questionado sobre o porquê de estar com a arma, Jhonatan relatou aos policiais que iria entregar para uma pessoa em uma praça da cidade. Ainda segundo as primeiras informações da PM, a arma estava descaracterizada e pintada de preto.

Após o relato do suspeito, a PM se deslocou até a praça mencionada pelo suspeito, onde realizaram buscas no local, mas não encontraram a suposta pessoa para quem Jhonatan iria entregar a arma. Também de acordo com o relatório da ocorrência, durante a abordagem, o suspeito ficou bastante alterado. Com isso, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Não se sabe, até o momento, se o suspeito já tinha passagens pela polícia ou se já estava cometendo crimes pela região onde foi capturado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.