GMB registra duas pessoas detidas e arma apreendida durante o Carnaval, em Belém

Balanço da Guarda Municipal de Belém (GMB) aponta que os festejos de Carnaval em Belém e distritos foram tranquilos, entre os dias 9 e 14 deste mês, período em que a instituição deflagrou a “Operação Carnaval de Todas as Cores”.

Durante os seis dias de folia, a GMB contabilizou cerca de 420 abordagens a pessoas e veículos, recuperou cinco celulares e apreendeu um facão utilizado durante uma tentativa de homicídio. Além disso, duas pessoas foram conduzidas à delegacia, uma por furto e outra por lesão corporal grave, ocorridas em Icoaraci.

As equipes operacionais e táticas controlaram tumultos registrados durante os blocos. O Disque Denúncia (153) contabilizou mais de 20 ligações com denúncias de perturbação do sossego.

O serviço de reforço na seguranç​a durante os dias festivos atuou em várias frentes e teve o objetivo de prevenir e coibir atos de vandalismos, abusos, violências, entre outros. Na avaliação da GMB, a operação foi positiva e os números demonstram que as ocorrências foram dentro da normalidade.

“O planejamento estratégico e a execução do serviço, assim como as parcerias com os outros órgãos durante os dias de Carnaval em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, foram essenciais para o sucesso da segurança neste Carnaval. Teve dedicação de cada guarda municipal para manter a paz e tranquilidade dos brincantes e da população de cada localidade”, destaca o inspetor chefe da Divisão de Operações, Élcio Vale.