Números de acidentes caem no Pará durante feriado de Carnaval, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 de quarta-feira (14), a Operação Carnaval 2024, nas estradas e nas rodovias federais do Pará. Iniciada na sexta-feira, 09, a operação faz parte da Operação Integrada Rodovida, maior ação de enfrentamento à violência no trânsito da PRF. Abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, além de integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais, com o objetivo de reduzir os índices de violência no trânsito.

Durante a vigência da operação, ao todo, a PRF registrou 18 acidentes de trânsito, sendo 06 considerados graves, totalizando 04 pessoas mortas e 20 ficaram feridas. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, foi registrado uma redução de 14% no número de acidentes e 5% no número de feridos. A maioria dos acidentes tiveram como causa principal a conduta inadequada dos condutores.

Na segurança viária, foram fiscalizados 2.148 veículos e 2.467 pessoas. Foram realizados 1.482 testes de alcoolemia, que ocasionaram 46 autuações. As outras infrações mais observadas foram: ultrapassagens em locais indevidos (264), a não utilização do capacete (63), do cinto de segurança (60), e o não uso de cadeirinhas para crianças (27), todas ocasionando autuações. Além disso, mais de 1.260 condutores foram flagrados dirigindo acima da velocidade máxima permitida.

Já no combate à criminalidade, 36 pessoas foram detidas, dentre essas, 4 foram detidas por alcoolemia. Durante toda a operação, foram apreendidos 7 kg de ouro, 01 arma de fogo, 77 m³ de madeira e 31 m³ de carvão sendo transportados ilegalmente. Também foram apreendidos 70 comprimidos de anfetamina e houve o cumprimento de 05 mandados de prisão, e a recuperação de 09 veículos roubados.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)