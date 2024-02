Comerciante de munições ilegais é preso em flagrante por ação da PCPA e PRF, em Trairão

Prisão em flagrante de um comerciante de munições ilegais é resultado de uma ação realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última quinta-feira (8), no município de Trairão, no sudoeste paraense.Após o levantamento de informações, os agentes chegaram até o suspeito, que segundo a investigação, comercializava o material nas cidades de Trairão e Itaituba.

Foram encontradas duas espingardas e mais de 2 mil munições de diversos calibres com o investigado. A PCPA e a PRF, junto à PM, fizeram a apreensão do material e deram voz de prisão em flagrante ao suspeito. O homem foi conduzido até a unidade policial de Trairão para cumprir os procedimentos de rotina e já está à disposição da Justiça.

De acordo com Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará, a operação é de extrema importância para frear o acesso à armas e munições no Estado. "Essa ação demonstra nosso compromisso contínuo em garantir a segurança de todos os cidadãos, desmantelando redes criminosas e impedindo o acesso fácil a armamentos. Os agentes foram eficientes e ágeis, realizando um trabalho de grande repercussão à comunidade”, afirmou o gestor.

O delegado Pedro Victor Azevedo, diretor da Seccional de Itaituba, comentou que "a operação demonstra o fortalecimento constante da integração das forças de segurança no combate ao crime organizado na região".

