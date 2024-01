Suspeito de utilizar imagem do delegado-geral da PCPA para exigir dinheiro é preso no Amapá

Um homem de 26 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (23), em Santana, no Amapá, por falsa identidade e estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Segundo a polícia, ele utilizou a imagem do delegado-geral da Polícia Civil do Pará (PCPA), Walter Resende, para exigir valores indevidos em um aplicativo de mensagens, no dia 3 de março do ano passado.

O suspeito exigia quantias de terceiros, alegando evitar investigações criminais. A prisão dele foi feita pela PCPA, por meio da Divisão de Combate a Crimes Contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCDI/DECCC), em colaboração com a 1ª Delegacia de Polícia de Santana, no Amapá, e agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil do Estado do Amapá (PCAP).

"O cumprimento do mandado de prisão reforça o compromisso da Polícia Civil em coibir práticas delituosas no ambiente digital, assegurando a integridade da sociedade paraense. É importante destacar que não há fronteiras para cumprir com nosso trabalho e responsabilizar os envolvidos em crimes de qualquer tipo ", ressaltou o delegado-geral de Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

A investigação da DCDI permitiu identificar o autor do crime, resultando na representação ao poder judiciário do Pará para a emissão do mandado de prisão. Essa prática criminosa, envolvendo a utilização de imagens de figuras públicas na sociedade, visava conferir maior credibilidade aos golpes aplicados.

Para a delegada da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos Thiciane Maia, "a colaboração entre as unidades demonstra a eficácia e o empenho da Polícia Civil na defesa da segurança online e na preservação dos direitos individuais."