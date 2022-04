Golpista que se passava por bombeiro para extorquir empresários é preso em flagrante, em Brasil Novo

Um homem suspeito de aplicar golpes financeiros contra estabelecimentos comerciais do município de Brasil Novo, sudoeste do Pará, foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (7). A Polícia Civil informou que Jardiel Costa Feitosa se passava por bombeiro para extorquir os proprietários dos locais, através de falsas vistorias que condenavam as estruturas das empresas. Ele utilizava símbolos da corporação para obter vantagens sobre as vítimas. Com ele, foi apreendido um cheque no valor de R$ 2.500 e mais R$ 148 em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia de Polícia Civil, uma equipe estava de plantão quando recebeu uma chamada de uma mulher relatando que achava que poderia ter sido alvo de um golpe. Os policiais foram até o comércio e, ao saber das primeiras informações, solicitaram apoio da guarnição da Polícia Militar para localizar o suspeito. Quando ele retornou ao estabelecimento, recebeu voz de prisão.

Na delegacia, Jardiel Costa Feitosa disse que seria amigo do comando do Corpo de Bombeiros e do diretor da Superintendência do Xingu, delegado Mhoab. Os investigadores, então, entraram em contato com as duas autoridades, e ambos disseram que não conheciam o suspeito. Foi constatado que ele estava usando o nome e símbolo dos bombeiros para extorquir as vítimas.

Jardiel Costa Feitosa foi preso em flagrante (Reprodução)

Giovane Paulo Luneli, uma das vítimas, relatou que Jardiel foi até o seu estabelecimento, se apresentando como sendo do Corpo de Bombeiros de Altamira e exigindo o pagamento de R$ 2.500 para emissão da documentação de vistoria do local. O proprietário disse ainda que o suspeito condenou os extintores e as saídas de emergência da empresa. O rapaz, então, disse que se sentiu pressionado e acabou pagando o valor em cheque.

Uma outra vítima, Wallison Nascimento Targino, também compareceu na delegacia e informou que recebeu a visita de Jardiel e que havia agendado o pagamento para a suposta vistoria para esta sexta-feira (8). O suspeito ia aos locais em um Renault Sandero prata, e dentro do veículo havia cerca de 80 máscaras, adesivos e camisas com o brasão do Corpo de Bombeiros. Ele foi preso em flagrante e o material foi apreendido.