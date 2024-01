‘Jogo do Tigre’: Influenciador que estava foragido é preso

O influenciador Lucas Tavares Lobo, investigado por envolvimento em jogos de azar na internet e alvo da operação “Truque de Mestre”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, foi preso. Ele era considerado foragido desde o dia 18 de dezembro de 2023, quando as incursões policiais tiveram início e culminaram com a prisão de outros influencers.

VEJA MAIS

A informação acerca da prisão de Lucas foi confirmada por uma fonte da polícia à reportagem de O Liberal​, na noite desta terça-feira (9). Em entrevista para um site local, o advogado do influencer, Eduardo Monteiro, disse que seu cliente se apresentou espontaneamente na Seccional Urbana do Comércio, na noite desta terça-feira.

“Ele está tranquilo. Ele não nega o que fez, mas a conduta dele é ínfima perto da conduta dos outros envolvidos”, disse o advogado. Ainda segundo o defensor, Lucas será submetido a uma audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (10), mas pretende pedir a liberdade de seu cliente, em caso de indeferimento, deverá cumprir prisão temporária de cinco dias.

Nas redes sociais, Lucas exibia uma vida de luxo, compartilhando viagens, festas, bebidas, passeios de lancha, além de fotos ao lado de artistas. No entanto, desde que a operação teve início, Lobo optou por se manter​ discreto. Algumas publicações feitas por ele supostamente foram apagadas e o último registro compartilhado pe​lo rapaz é do dia 3 de dezembro.

Relembre o caso

No dia 18 de dezembro, vários influencers paraenses foram alvos da operação por divulgarem o “Fortune Tiger”, mais conhecido no Brasil como “Jogo do Tigre”.

Naquela ocasião, sete pessoas foram presas: Gleison Pereira Soares (Mago das Unhas), Suzana Karla Melo de Araújo (Mãe da Noelle Araújo), Géssica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary (presa no aeroporto de Recife), Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos e Emilly Almeida da Penha. No segundo dia de diligências, a influencer Noelle Araújo se apresentou à Polícia Civil. Todos já estão em liberdade.