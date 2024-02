Grande quantidade de drogas é apreendida durante carnaval, em Santarém

A Polícia Civil realizou a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes do tipo maconha na tarde de terça-feira (13), no município de Santarém, oeste do Pará. Segundo as autoridades policiais, os agentes estavam monitorando um evento de carnaval na Praça da avenida Anísio Chaves, bairro do Aeroporto Velho, quando perceberam a atitude suspeita de um homem. A droga estava dentro de uma mochila.

Tudo ocorreu durante as ações da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil, no âmbito da operação Carnaval Seguro. Segundo a polícia, a apreensão ocorreu no momento em que era realizado o monitoramento de pessoas suspeitas de estarem envolvidas com o tráfico na cidade.

A PC percebeu a atitude suspeita de um homem que usava camisa preta e sandálias no meio da multidão de foliões. No momento em que foi abordá-lo, o suspeito viu a aproximação dos policiais e fugiu, abandonando uma mochila. Quando os agentes realizaram a averiguação, encontraram centenas de papelotes da droga. O entorpecente foi apreendido e levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia, onde serão tomadas as medidas cabíveis.