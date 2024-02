Pós-Carnaval: confira próximos feriados no Pará

Após finalizar o feriado prolongado de carnaval nesta quarta-feira de cinzas (14), a próxima data considerada como feriado será no dia 29 de março, a Sexta-Feira Santa. Conforme divulgado pelo poder estadual no início do ano.

Ao todo, o Pará terá 18 datas entre feriados e pontos facultativos após o carnaval, sendo alguns desses, feriado religioso, estadual,municipal e nacional, como disposto no decreto n° 3.640. Porém, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) poderá, por meio de portaria, alterar as datas dos pontos facultativos definidos no decreto.

Confira as datas:

Março

29 de março – Sexta-feira da Paixão, ponto facultativo

Abril

21 de abril – Tiradentes, feriado nacional

Maio

1 de maio – Dia do Trabalho, feriado nacional

30 de maio – Corpus Christi, ponto facultativo

31 de maio – Ponto facultativo

Agosto

15 de agosto - Adesão do Grão Pará à Independência do Brasil, feriado estadual

16 de agosto - Ponto facultativo

Setembro

07 de setembro - Independência do Brasil, feriado nacional

Outubro

12 de outubro - Nossa Sra. de Aparecida, feriado nacional

14 de outubro - Ponto facultativo, pós círio

28 de outubro – Recírio e Dia do Servidor Público, ponto facultativo

Novembro

02 de novembro - Finados, feriado nacional

15 de novembro - Proclamação da República, feriado nacional

20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado nacional

Dezembro

08 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição, ponto facultativo

24 de dezembro – Véspera de Natal, ponto facultativo

25 de dezembro – Natal, feriado nacional

31 de dezembro – Véspera de Ano Novo, ponto facultativo

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)