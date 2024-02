Dupla rouba pertences e arma de vigilante da Casa do Trabalhador, em Ananindeua

Dois homens armados invadiram a Casa do Trabalhador, na BR-316, no centro de Ananindeua, na manhã desta quinta-feira (15). Eles roubaram a arma do vigilante, além de pertences das pessoas que se encontravam no local. Em seguida, fugiram em um veículo que os aguardava do lado de fora. A Casa do Trabalhador reúne atendimentos do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com informações da polícia, a dupla aproveitou o início das atividades na Casa do Trabalhador, por volta das 7h30. O primeiro suspeito sentou-se em um banco, enquanto o comparsa dele se dirigiu para a área de atendimento pedir informações. Após observarem o local e verem que teriam sucesso na investida, eles anunciaram o assalto.

O primeiro a ser rendido foi segurança, que teve um revólver calibre 38 subtraído. Segundo o relatório da polícia, a dupla também tentou levar o colete balístico do agente, mas não conseguiu. Duas pessoas que esperavam por atendimento também foram alvo dos criminosos, que levaram dois celulares das vítimas.

Luís Maciel veio de Vigia, no nordeste do estado, para dar entrada no Seguro Desemprego, mas acabou com o celular roubado pelos assaltantes e ainda foi ameaçado. “Eu pensei em correr quando ele apontou a arma, pensei que ele ia atirar. Até agora estou bem assustado”, disse o homem em entrevista à TV Liberal, que esteve no local. “O vigia não teve reação, porque o outro pegou a arma”, contou uma testemunha.

Logo após a ação, os assaltantes fugiram em automóvel, modelo Palio, de placa QDH-5841 registrada no município de Marituba. Após levantar as informações do veículo, equipes da polícia foram até o endereço do proprietário e conseguiram apurar que o automóvel teria sido repassado para uma empresa de compra e venda de novos e seminovos. Já na empresa, os policiais foram informados que o carro teria sido vendido para um casal.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Seccional de Ananindeua trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime”.