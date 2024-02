Homem é preso em flagrante após roubar celular no bairro da Campina

Um homem de identidade não divulgada foi preso nesta quinta-feira (15) por roubo. O crime, ocorrido um dia antes, no bairro da Campina, em Belém, foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima, uma mulher que caminhava por uma rua do centro comercial, teve o celular levado após ser ameaçada. Segundo a polícia, o suspeito já tinha passagem pelo mesmo crime.

Nas imagens, a vítima aparece caminhando na rua, quando é surpreendida pelo assaltante. Ele segura a mulher pelo braço e a obriga entregar o celular. Após o assalto, ele foge. Assustada com a ação do criminoso, a vítima sai correndo pela rua, mas, minutos depois, volta para recolher alguns pertences que haviam ficado espalhados no chão e, em seguida, deixa o local.

Após denúncia, agentes da Seccional do Comércio iniciaram as buscas para capturar o assaltante, que acabou preso ainda dentro do prazo do flagrante. Durante a ação, os policiais apreenderam o veículo utilizado no crime e recuperaram vários objetos roubados que estavam com o suspeito, entre telefones, tablets e notebooks que, ao todo, somavam algo em torno de R$ 42 mil. O homem permanece preso e está à disposição da Justiça.

O delegado Arthur Nobre, titular da |Seccional do Comércio, reforçou a agilidade da equipe em solucionar o caso. "Em menos de 24 horas após o ocorrido conseguimos prender, em flagrante, o autor do crime e recuperar vários objetos furtados".