PM e suspeito são baleados em tentativa de assalto no Distrito Industrial

O soldado da Polícia Militar do Pará Caio Damasceno Pantoja, e um suspeito de identidade ainda desconhecida até o momento ficaram feridos durante uma tentativa de assalto registrada no início da noite desta sexta-feira (16), por volta das 18h, em um estabelecimento comercial localizado na avenida Zacarias de Assunção, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Ambos foram levados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), na BR-316.

Policiais militares do 29º Batalhão informaram à reportagem de O Liberal que o estado de saúde do soldado é estável, mas não souberam detalhar a situação do suspeito ferido.

O confronto aconteceu quando dois criminosos tentaram assaltar o estabelecimento. O soldado, que estava à paisana, percebeu a aproximação da dupla e reagiu. Houve troca de tiros, o que resultou nos dois baleamentos, segundo a PM.

Um vídeo que circula nas r​edes sociais mostra o suspeito que foi preso sendo interrogado pelos policiais, já na unidade de saúde. O homem aparece deitado em uma maca, fornecendo informações sobre quem seria o comparsa dele.

“Quem foi o moleque que baleou ele [o soldado]?”, pergunta um policial. O suspeito ferido identifica o segundo criminoso como “Mateus”. “Só conheço como Mateus. Ele não tem apelido. A gente joga bola lá na ruazinha. Não sei muito como ele é. Não tem tatuagem”, diz o rapaz, se queixando de dor, motivo pelo qual, segundo ele, não conseguiria dar mais informações.

Suspeito ferido. (Reprodução/ Redes sociais)

Até por volta das 21h30, várias guarnições da Polícia Militar realizam buscas pelo suspeito que continua foragido. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP).