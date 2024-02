Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha e ter filha com ela, em Redenção

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de estupro e posse ilegal de arma de fogo, em Redenção, no sudeste do Pará, na quinta-feira (15). As vítimas dos crimes são a filha dele e uma criança fruto dessa relação.

Inicialmente, equipes das delegacias especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) foram até a residência para averiguar uma denúncia anônima de possíveis maus tratos, cárcere privado de duas vítimas e posse ilegal de arma de fogo. No interior do imóvel, uma arma de fogo de fabricação caseira foi apreendida. A filha dele confirmou à polícia as denúncias de maus-tratos.

Mas, após um tempo, ela contou que sofria violência sexual por ele desde os seis anos de idade. Além disso, a filha do suspeito contou que engravidou várias vezes, porém somente uma criança nasceu. A moça informou aos policiais civis que tinha sido abusada novamente sob ameaças. O suspeito foi ouvido pela PC. Agora, ele está à disposição da Justiça.