Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável são presos em Barcarena

Dois homens, um de 58 e outro de 60 anos, foram presos pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (16), durante a segunda fase da operação “Protego”, em Barcarena, na região nordeste paraense. Segundo a PC, ambos são suspeitos de cometerem crime estupro de vulnerável e estavam com mandado de prisão preventiva em aberto.

O primeiro suspeito detido pela suposta prática de estupro de vulnerável teria cometido o crime contra a própria neta de 11 anos. A menina, conforme a polícia, chegou a engravidar após os abusos. Já o outro suspeito capturado, teria estuprado a vizinha, uma criança de apenas quatro anos.

Os dois homens foram conduzidos para delegacia do município, onde estão presos e à disposição do Poder Judiciário. O nome da operação surgiu a partir da saga “Harry Potter” em que “Protego” é um feitiço utilizado pelos personagens como um escudo de defesa e significa “eu protejo”.

O trabalho policial foi realizado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em parceria com Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), e contou com o apoio da Delegacia de Barcarena.