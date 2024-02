Adolescente morre após bater moto de frente com caminhão em Parauapebas

Um adolescente de 17 anos morreu, na noite de quinta-feira (15), depois de colidir de motocicleta contra um caminhão na estrada de acesso ao acampamento Terra e Liberdade do MST e a Vila Palmares II, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, o acidente aconteceu na curva que dá acesso ao acompamento.



Em princípio, o veículo seguia na faixa correta. Segundo o portal Correio de Carajás, uma testemunha, que estava dentro do automóvel de carga, disse que o motorista reduziu a velocidade para entrar na curva e estaria trafegando a cerca de 40 km/h.

O rapaz que conduzia a moto, supostamente, estaria em alta velocidade e teria perdido o controle do veículo ao entrar na mesma curva. O garoto estava sem capacete e, de acordo com um amigo dele que vinha logo atrás, estava bebendo momentos antes do sinistro, ainda conforme o Correio.

O motorista do caminhão, Israel Pereira Cardoso, permaneceu no local do acidente e se apresentou às autoridades. O caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da PC sobre o caso e aguarda retorno.