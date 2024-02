Dois jovens morrem em acidente entre motocicleta e carro de passeio, em Brasil Novo

Angelo Rafael Nascimento Chaves, de 19 anos, e Luiz Guilherme Pereira Duarte, de 18 anos, morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, na tarde de quinta-feira (15), no município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. As informações iniciais são que as vítimas estavam na moto quando a colisão ocorreu na Vicinal da 13.

Segundo o Portal A Voz do Xingu, testemunhas apontam que o condutor da moto teria feito uma ultrapassagem proibida e se chocou na lateral do carro. Devido ao impacto, Luiz Guilherme, que estava na garupa da moto, foi arremessado na pista e teve morte instantânea. Já o condutor, Ângelo Rafael, foi arremessado e ainda recebeu socorro médico. Ele deu entrada no Hospital Municipal de Brasil Novo com vida, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu.

Pessoas que presenciaram a situação relataram que a moto estava em alta velocidade, mas todos os relatos e circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito. Uma equipe do Instituto Médico Legal de Altamira foi acionada e fez a remoção dos corpos. Os moradores da área ainda denunciaram que a rua onde aconteceu o acidente já registra inúmeros outros casos de colisões graves e mortes. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do carro.

Em nota, a Polícia Civil informou que Luiz Guilherme Pereira Duarte morreu no local e Angelo Raphael Nascimento Chaves morreu no hospital. Equipes da delegacia de Brasil Novo irão ouvir o condutor do veículo envolvido no acidente.