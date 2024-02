Embarcações de grande e pequeno porte colidem em rio de Afuá, no Marajó

Duas embarcações se envolveram em um acidente em um rio, no município de Afuá, no arquipélago do Marajó, na manhã de quarta-feira (14). A colisão entre os barcos, de grande e pequeno porte, foi registrada por câmeras de segurança de um porto e passaram a ser compartilhadas nas redes sociais nesta sexta-feira (16). Segundo a Capitania dos Portos do Amapá (CPAP), que tem jurisdição da área, não houve mortes, apenas dados materiais.

VEJA MAIS

Apesar das imagens impressionantes e do grande susto, a CPAP afirma que ninguém ficou gravemente ferido. O acidente foi registrado por volta de 8h da manhã, quando a embarcação pequena fazia uma manobra para atravessar o rio. Nesse mesmo momento, a balsa tipo boidaira passava pelo rio. O condutor do pequeno barco continua a travessia mesmo com a aproximação da balsa.

Em certo momento, é possível perceber que o barco menor para, mas não há informações sobre o que teria ocorrido para que ele ficasse parado. Então ocorre a colisão e a balsa passa por cima da outra embarcação. Logo depois é possível ver o barco menor emergir do outro lado, só que sem a cobertura que tinha antes. A estrutura foi arrancada devido a colisão.