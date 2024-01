Rebocador pega fogo em porto do Marajó e assusta população

Um rebocador de uma balsa pegou fogo em um porto no município de Bagre, no Arquipélago do Marajó, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4). Conforme as informações iniciais, o fogo teria iniciado logo após a embarcação, que estava carregada de seixo, atracar no local e teria causado um grande alvoroço entre quem estava no porto. Populares teriam tentado conter as chamas antes da chegada dos bombeiros.

O responsável pela embarcação ainda não teria sido localizado ou identificado pelas autoridades policiais que estão apurando as circunstâncias do incêndio. Até o momento, a PM aguarda a apresentação do proprietário na delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo testemunhas, ninguém teria se ferido no incidente e o fogo foi controlado pelos próprios operadores do rebocador. Ainda conforme populares, o rebocador estaria na cidade para entregar o material de construção às lojas de materiais que fazem a comercialização dos produtos. Não há informações sobre o tamanho ou valor do prejuízo no rebocador.