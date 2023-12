Incêndio no Jurunas: Residência corre risco de desabamento e precisa ser demolida, aponta documento

Moradores das cinco casas destruídas pelo incêndio da última quinta-feira (21), no bairro do Jurunas, em Belém, receberam nesta sexta (22) os laudos estruturais dos imóveis. Os documentos foram elaborados pela equipe de engenharia da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (Comdec), da Prefeitura de Belém, e apontam que, das cinco residências atingidas pelo fogo, apenas uma teve a sua demolição determinada, por oferecer risco de desabamento. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo Corpo de Bombeiros. A prefeitura não forneceu maiores detalhes sobre quando deverá ocorrer a demolição do imóvel e de quem é a responsabilidade.

Também nesta sexta, todas foram orientadas pela Defesa Civil sobre o acesso aos serviços oferecidos às vítimas de incêndio, como o auxílio aluguel, disponibilizado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), considerando que, no momento, não têm como voltarem a morar nos imóveis.

O presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, ressalta que a emissão dos laudos é importante, porque é a partir deles que os órgãos municipais e estaduais providenciam as medidas assistenciais.

Quanto ao laudo que aponta o motivo do incêndio, Claudionor Corrêa informa que esse tipo de laudo é de responsabilidade do Corp o de Bombeiros Militar do Pará.

Campanha de doações

A Defesa Civil de Belém iniciou nesta sexta-feira, 22, uma campanha de arrecadação de doações de eletrodomésticos, móveis, roupas e material de uso pessoal para as famílias vítimas do incêndio, que vitimou diretamente 20 pessoas que viviam nas casas.

As doações podem ser feitas na sede da Defesa Civil, localizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, de segunda a sexta-feira. Para mais informações: (91) 98439-0646.