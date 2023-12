Incêndio no Jurunas: Sinistro pode ter sido causado por ligações clandestinas, diz morador

O incêndio que atingiu cinco casas na última quinta-feira (21), no bairro do Jurunas, em Belém, pode ter sido provocado por ligações clandestinas existentes no local, mais precisamente em um ventilador que teria superaquecido, devido ficar ligado por muitas horas. A informação foi repassada nesta sexta-feira (22) à reportagem de O Liberal por meio de um vizinho das vítimas, que preferiu não se identificar. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que “o local passará por perícia”.

“É sobre um gato que poderia estar superaquecido, tipo ventilador. Não foi prestada muita atenção e, quando aconteceu, já foi para abandonar as casas, quase todas em chamas. Disseram que foi um ventilador que causou tudo isso”, contou o morador.

VEJA MAIS

Ainda segundo ele, que mora há 31 anos no local, a prática de furto de energia é recorrente. “Tem muito gato lá. A concessionária de energia vai só para fazer alguns serviços, mas para fiscalizar, não”, disse o morador, que teve perdas parciais em sua residência, onde vive com a esposa. Uma parte da laje da casa dele foi quebrada pelo Corpo de Bombeiros para facilitar o trabalho de controle das chamas. Além disso, no momento da agonia, ele acabou perdendo uma televisão que caiu no chão.

O morador alerta para o risco de novos incêndios no local, uma vez que outras residências supostamente possuem gato, o que continua representando um perigo. “Onde eu moro, 70% dos moradores não pagam energia”, denunciou, demonstrando preocupação também com o tipo​ de construção das residências, feitas em madeira e alvenaria. “As casas são juntas, uma pertinho da outra”, acrescentou o homem.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para apurar mais informações sobre o incêndio. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o incêndio atingiu um residencial familiar. Cinco casas foram afetadas, sendo duas com perda total. Ninguém ficou ferido. O local passará por perícia”, informou a corporação.

A concessionária de energia também foi procurada para detalhar como fiscaliza o problema e se pretende enviar uma equipe ao local da ocorrência. Ainda não houve retorno.