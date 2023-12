Balsa pega fogo no bairro da Pratinha, em Belém

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na tarde desta quinta-feira (21) em uma balsa que está atracada em um porto na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que o fogo toma conta de parte da embarcação e muita fumaça é produzida pela ação das chamas.

De acordo com o relato do homem que grava o vídeo, o fogo começou na área de produção da balsa. O cinegrafista amador também afirma que no local há muito combustível, gás e outros materiais inflamáveis.

As imagens também mostram que membros do Corpo de Bombeiros já estão no local, combatendo as chamas na balsa.

Ainda não há informações sobre feridos, mas de acordo com a narração do vídeo, os tripulantes da balsa já teriam saído da embarcação.