Embarcação que faz viagem Belém-Manaus apresenta problemas durante percurso

A embarcação "Anna Karoline VII", que faz viagem Belém- Manaus, sofreu um embarque de água pelo casco (entrada de água) nas proximidades da Ilha do Capim-Barcarena, neste sábado (14), quando estava a caminho de Manaus. A ocorrência foi confirmada pela Marinha do Brasil e até o momento não há registro de feridos.

De acordo com a Marinha do Brasil, o comandante conseguiu aproximar a embarcação de terra e efetuar o reparo. Outra embarcação apareceu no local para dar apoio. Após o problema ser resolvido, o navio seguiu viagem. A maioria dos passageiros optou por prosseguir a viagem, enquanto os demais preferiram retornar a Belém na embarcação que prestou apoio.

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está em contato com os responsáveis pela embarcação "Anna Karoline VII" e mantém o acompanhamento do trajeto da viagem por meio de seus sistemas. Também será instaurado Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades do ocorrido.

Passageiros fizeram vídeos e mostraram a situação precária da embarcação, ferrugem e e péssimas condições de uso. “Olha aqui o navio todo deteriorado, tudo enferrujado e tudo solto. Tem essa área onde ficam as redes e tem essa grade toda enferrujada. Olha a situação desse navio”, diz a passageira Sylvia Castro.

Em outro vídeo, Sylvia continua falando da precariedade da embarcação. “ Está ali o maldito, como vocês podem ver ele está com tanta carga que tem carga em cima, na frente. Todo carregado de uma maneira que o navio perdeu toda a estabilidade. Esse navio não foi fiscalizado pela Capitania, ela não veio nos acudir. Estou registrando isso para fins jurídicos. Olha a situação desse barco, gente” completa a passageira indignada.

Ainda de acordo com a nota enviada à imprensa, a Marinha do Brasil pede à sociedade para participar ativamente no esforço de fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantâneas).