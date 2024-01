Incêndio é registrado em salão de beleza, em Belém, nesta terça-feira (2)

Um incêndio foi registrado em um salão de beleza, em Belém, na manhã desta terça-feira (2). O imóvel está localizado na travessa Almirante Wandenkolk, entre as ruas Antonio Barreto e Domingos Marreiros, no bairro Umarizal.

Por volta das 7 horas, o Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que o incêndio já havia sido controlado pelos militares do Corpo de Bombeiros. E que não havia vítimas. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas. E que não houve vítimas.

Em torno de 11 horas a reportagem da Redação Integrada de O Liberal esteve no local. Uma mulher, que não se identificou, disse que o incêndio havia sido causado por um curto-circuito. Sem dar detalhes, ela afirmou que não havia ninguém no local e que o fogo foi logo controlado.