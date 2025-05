Polícia Civil encontra ossos e cabelo humano em fezes de onça que matou caseiro no Pantanal

A Polícia Civil aguarda exames de DNA para confirmar se uma onça-pintada capturada em área rural devorou Jorge Ávalo, de 60 anos, desaparecido desde abril deste ano no município de Touro Morto, região de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Segundo informações da CNN, os agentes encontraram ossos e cabelo aparentemente humanos nas fezes do animal.

Jorge, conhecido como “Jorginho” pelos moradores da região, trabalhava como caseiro em uma fazenda da zona rural quando sumiu misteriosamente. Durante as primeiras diligências, os investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana encontraram apenas uma substância biológica coagulado, semelhante a sangue, em uma área de mata próxima à propriedade.

Dias depois, restos mortais humanos foram localizados no mesmo local. O material foi encaminhado para o Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana, onde exames necroscópicos confirmaram a identidade da vítima como sendo Jorge Ávalo.

A principal suspeita é que Jorge tenha sido atacado e devorado por uma onça-pintada, que foi capturada em 24 de abril por equipes ambientais. Durante o transporte da onça para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, o animal defecou, e, nas fezes, restos de ossos e cabelo aparentemente humanos foram detectados.

(Reprodução/Redes Sociais)

O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Perícia para exames de DNA. A expectativa é cruzar os dados genéticos dos restos encontrados nas fezes com os restos mortais recolhidos na mata e com a amostra de sangue coagulado encontrada no início da investigação.

De acordo com a Polícia Civil, o laudo do local do acidente também está sendo elaborado e deve esclarecer as circunstâncias da morte. Só com o cruzamento dos laudos será possível confirmar se a onça realmente foi responsável por devorar o caseiro. A investigação segue em andamento.