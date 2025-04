VÍDEO: rastros de sangue e pegadas revelam ataque de onça a caseiro em fazenda no MS

Imagens divulgadas em aplicativos de mensagens nesta terça-feira (22) mostram rastros de sangue e pegadas de uma onça-pintada após um suposto ataque que resultou na morte do caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, em uma fazenda na região do Touro Morto, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.

O ataque teria acontecido por volta das 5h30 da última segunda-feira (21), às margens do rio Miranda. Segundo relatos, Jorge, conhecido como "Jorginho" pelos moradores da região, foi surpreendido pelo animal enquanto trabalhava. Ele teria sido arrastado por mais de 50 metros pela onça, que chegou a atravessar a varanda da casa com o corpo da vítima.

VEJA MAIS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada ainda na manhã de segunda-feira e confirmou a morte ao localizar partes do corpo da vítima, pegadas do animal e marcas de arrasto na vegetação. Peritos da PMA chegaram ao local por volta das 9h e encontraram os restos mortais com a ajuda das trilhas deixadas pela onça.

Em vídeos gravados por outros caseiros da região, é possível ver a trilha de sangue e pegadas frescas do felino. Um dos homens relata que estava indo comprar mel com a vítima quando se deparou com a cena do ataque.

A área onde ocorreu o ataque é de difícil acesso, sendo necessário um trajeto de cerca de duas horas de barco a partir da cidade de Miranda. A PMA continua investigando o caso e orienta que a população ribeirinha redobre os cuidados.