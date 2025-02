Filhote de onça-pintada de oito meses é resgatado após ser criado como 'pet' no Amazonas

Um filhote de onça-pintada de oito meses foi resgatado pela Polícia Militar do Amazonas, Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. O animal nomeado como 'Golias' era animal de estimação de uma família. Foi a própria família, que adotou o filhote de onça, que comunicou as autoridades para entregar o animal.

‘Golias’ chegou a ser levado à sede da Defesa Civil para receber atendimento veterinário na última terça-feira (04/02), porém retornou à casa onde foi criado até que seja determinado um destino adequado para o animal. Um veterinário do município avaliou o filhote e constatou que ele estava saudável e com comportamento dócil. Não se sabe como o filhote foi capturado.

Segundo o coordenador do Meio Ambiente do município, Marcos Penha, a família decidiu entregar o filhote, por reconhecer o risco que ele poderia representar ao crescer. Golias ainda aguarda autorização dos órgãos ambientais para retornar ao seu habitat natural.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou outro órgão responsável providenciará a remoção do município. As informações são da prefeitura da cidade.

Como não há estrutura adequada na cidade para abrigar o filho, ele retornou temporariamente para a família enquanto o Ibama busca uma solução para a remoção.

"Representantes do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) estão buscando um local para acolhimento temporário do animal. Um dos desafios é o traslado, já que o município fica a 880 quilômetros de Manaus e não possui aeroporto próximo. A ideia é articular parcerias com instituições especializadas para realizar o transporte com segurança, preferencialmente por via aérea", informou o Ibama.

Apesar da declaração do Ibama, Santo Antônio do Içá consta contendo um aeroporto, que está na lista do Governo Federal para leilão.

O órgão fará uma análise de viabilidade sobre a reabilitação do animal. Um programa de longo prazo para preparar o animal para a vida na natureza e sua futura soltura deve ser implementado.