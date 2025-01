Ex-Masterchef preso por estupro nega acusações e afirma que vítima de 12 anos mentiu idade

A defesa de Jason de Souza Junior, ex-participante da 9ª temporada do MasterChef Brasil, se manifestou nesta quinta-feira (2) sobre as acusações de estupro contra uma menina de 12 anos. Em nota enviada à imprensa, os advogados do cozinheiro alegaram que ele e a vítima se conheceram em um aplicativo de namoro, onde ela teria informado uma idade superior à verdadeira.

No comunicado, os defensores afirmam que Jason nega as acusações e está colaborando com as investigações. "A defesa de Jason de Souza Júnior, ex-participante do programa MasterChef Brasil, vem a público esclarecer que ele nega as acusações e está colaborando com as autoridades. Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha", destaca a nota.

A defesa também ressaltou que, até o momento, a vítima não foi formalmente ouvida no inquérito. "A denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso", informou a equipe jurídica de Jason.

Sobre o caso

Jason de Souza Junior foi preso em flagrante na última terça-feira (31), em Florianópolis, Santa Catarina. A vítima, uma menina de 12 anos, descreveu o acusado pelas características físicas e pelo veículo utilizado no episódio, o que levou à sua identificação.

Jason de Souza Junior durante sua participação no Masterchef Brasil. (Reprodução/Band)

Segundo informações da Polícia Civil, Jason teria abordado a criança na frente da casa dela, ameaçando-a de morte com uma arma. Ele levou a menina para um local isolado, nas proximidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Após o estupro, ela foi abandonada e procurou a delegacia para registrar a ocorrência.

Atualmente, o ex-MasterChef está detido na Penitenciária da Agronômica, após uma audiência de custódia realizada na quarta-feira (1º) decidir pela manutenção de sua prisão. Caso as acusações sejam confirmadas, Jason pode enfrentar uma pena de até 15 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)