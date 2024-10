Ana Paula Padrão anuncia saída da Band após 10 anos no MasterChef

A apresentadora Ana Paula Padrão anunciou nesta terça-feira (29) que deixará a Band após 10 anos no comando do programa MasterChef Brasil. A emissora divulgou a decisão nas redes sociais, informando que a saída foi feita em comum acordo. A apresentadora encerra seu ciclo no canal e no programa ao final deste ano, com a despedida marcada para a edição especial "MasterChef Confeitaria", que será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro.

Em comunicado nas redes sociais, Ana Paula compartilhou um pouco sobre sua experiência. "Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", declarou a jornalista.

Ana Paula também fez participações em outros programas jornalísticos da Band, como a cobertura do surto de Ebola em 2014 e o especial "Padrão.doc" em 2017. Em nota, a emissora reforçou a admiração pela jornalista e afirmou que as portas estão abertas para trabalhos futuros.

"A emissora tem enorme admiração por ela, agradece por toda sua dedicação na última década e mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos", disse a emissora.

Após deixar o "MasterChef", Ana Paula Padrão anunciou que se dedicará a um projeto de educação no setor privado. O reality culinário deverá seguir sem a presença da apresentadora.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)