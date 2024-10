Ex-Masterchef perde mais de 80 kg sem cirurgia e surpreende com antes e depois; confira

O ex-participante do MasterChef Brasil 2021, Andre Serra, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma impressionante transformação física. O chef perdeu 83 kg sem recorrer à cirurgia bariátrica, apenas mudando seus hábitos alimentares e adotando uma rotina intensa de exercícios. O antes e depois de Andre chocou a web, e ele fez questão de relatar seu processo de emagrecimento.

"Dois anos atrás, eu estava perto dos 200 kg. Esta semana, atingi meu menor peso dos últimos 16 anos", revelou Andre em um vídeo publicado recentemente. O chef, que chegou a pesar 175 kg, agora está na casa dos 91 kg, resultado de uma jornada de dois anos. "Eu perdi 83 kg sem fazer cirurgia. Eu venho compartilhando a minha rotina aqui até eu chegar ao meu objetivo de 90 kg e fazer a cirurgia de abdominoplastia", explicou.

Andre contou que, aos 34 anos, percebeu que precisava mudar sua relação com a obesidade. "Eu queria emagrecer em três meses o que eu levei anos para engordar. Se não fosse rápido, eu não queria nem tentar. Com ajuda do meu médico, comecei a olhar obesidade como doença. Entendi que sair dela não seria um projeto com data para terminar, mas, sim, cuidado para o resto da vida".

Ele abandonou as dietas restritivas e adotou uma abordagem flexível, equilibrando alimentação sem privações e exercícios físicos constantes. "Isso me livrou das dietas malucas e dos projetinhos, o que me fez buscar o equilíbrio, uma dieta flexível que eu me vejo fazendo pro resto da vida, sem passar vontade de nada, mas com moderação e exercícios físicos de maneira inegociável na minha vida", desabafou.

VEJA MAIS

"Finalmente, cheguei na casa dos 91 kg, o meu menor peso nos últimos 16 anos, e isso é sustentável porque não estou sofrendo. Pelo contrário, estou mais feliz do que nunca", declarou. Andre também compartilhou que seu foco agora não é mais o peso. "Meu foco agora é melhorar minha performance na corrida e na musculação. Emagrecer é a consequência dessa mudança de estilo de vida, não o objetivo final", explicou,

O ex-MasterChef deixou uma mensagem de incentivo para quem está tentando emagrecer: "Minha dica para quem está tentando é deixar a pressa de lado, emagrecer pra vida toda e a gente só vai conseguir quando parar de olhar para isso como uma luta e olhar como um novo estilo de vida."

Confira o antes e depois:

Andre Serra, ex-Masterchef Brasil. (Reprodução/Instagram)

Andre Serra, ex-Masterchef Brasil. (Reprodução/Instagram)

Andre Serra, ex-Masterchef Brasil. (Reprodução/Instagram)

Andre Serra, ex-Masterchef Brasil. (Reprodução/Instagram)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)