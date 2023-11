Marido de Ana Paula Padrão recebe alta dez dias após sofrer acidente

A apresentadora Ana Paula Padrão divulgou nas redes sociais que o marido Gustavo Diament recebeu alta médica. Ele ficou hospitalizado após cair em uma vala de sete metros, depois de fugir de um assalto à mão armada. O caso ocorreu após um passeio na Serra da Mantiqueira, no dia 22 de outubro.

O marido de Ana Paula voltou ao lar na última quarta-feira (1º/11). A apresentadora postou uma foto segurando um vaso com flores, escrito: “Indo para casa! Obrigada, muito obrigada a todos que nos ajudaram tanto nesse período!”

Ela ainda desabafou relembrando o dia do acidente. “Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que já pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trémula e desesperada para alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga", relembrou.

“De lá pra cá vivemos uma montanha russa de emoções. Os traumas o físico que ele sofreu e o emocional que atingiu a ambos nos jogaram para o alto e para baixo, às vezes em questão de horas e com a mesma intensidade. Hoje estamos indo para casa. Serão semanas de recuperação, mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui’, continuou Ana Paula.

“Nunca, em toda minha vida, fui atingida por uma onda tão forte de amor e solidariedade. Como o telefone do Gustavo ficou desligado, não houve um dia em que eu não tivesse dezenas e dezenas de mensagens de amigos para responder. Não houve um dia em que ele não recebesse uma visita cheia de carinho e boas energias. Só pisou nesse quarto de hospital quem trazia o bem. E nesse grupo eu, os médicos, enfermeiros e pessoas como a Alri, que vinha com nossas refeições acompanhadas de um sorriso largo e tranquilo. Nosso imenso muito obrigada a todos vocês que se fizeram presentes de alguma forma, inclusive a todos vocês, que nem conhecemos, mas que enviaram seus bons pensamentos em nossa direção. Saímos daqui para essa vida nova com a certeza de que o amor também cura”, afirmou.